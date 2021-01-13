Врачи рассказали, как спасли беременную россиянку с безнадежной формой COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Иркутские реаниматологи спасли беременную россиянку с тяжелой формой коронавируса за счет эффективных и неожиданных решений.

Речь идет о пациентке Оксане Шеломенцевой. Ее доставили в коронавирусный госпиталь, развернутый на базе Иркутского городского перинатального центра, с ковидной пневмонией. В момент госпитализации Оксана была на 32-й неделе беременности, ее легкие были поражены болезнью на 100 процентов.

По словам врачей, в первую неделю лечения женщине становилось все хуже и хуже, несмотря на попытки стабилизировать ее состояние.

— На КТ легкие Оксаны выглядели как сплошное матовое стекло, а ребенок, конечно, тоже испытывал кислородное голодание. О естественных родах в таких обстоятельствах не могло быть и речи, сохранение беременности ставило под угрозу жизни матери и плода, — сказала заведующая реанимацией Галина Шкандрий в разговоре с «Российской газетой».

Она уточнила, что медики решили провести женщине кесарево сечение. Родившуюся дочь отправили в детскую больницу, где сообщили, что ребенок здоров.

Однако женщине после операции стало хуже, в связи с чем ее перевели в реанимацию. Инфекционисты отмечали, что с таким поражением легких и прогрессирующей полиорганной недостаточностью пациенты обычно не выживают. Тем не менее благодаря стараниям врачей скоро Оксана пошла на поправку. Ее выписали через 50 суток.

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