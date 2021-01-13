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Сергей Собянин поздравил журналистов Москвы с Днем российской печати
Фото: photo.roscongress.org / Николай Гернет

Сергей Собянин поздравил журналистов Москвы с Днем российской печати

Виктория Родимкина

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных журналистов с Днем российской печати. Поздравительная телеграмма размещена на официальном сайте мэра в среду, 13 января.

В поздравлении глава города отметил, что в пандемию особенно важно получать достоверную и оперативную информацию о происходящем в Москве и России.

— Столичные журналисты подтверждают свой высокий профессионализм, всесторонне освещая борьбу с опасным вирусом, вооружая читателей, зрителей и слушателей необходимыми знаниями и тем самым помогая справиться с бедой, — написал Сергей Собянин.

Мэр Москвы пожелал всем представителям профессии здоровья, благополучия, творческих успехов и хороших новостей.

День российской печати учрежден в стране в 1992 году. По традиции ко Дню российской печати приурочено вручение премий столицы в области журналистики.

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поздравления мэражурналистыСергей Собянин
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