«Прекрасная наша девочка»: Валерия трогательно поздравила невестку с днем рождения

Фото: instagram.com/lianashulginaa/

Певица Валерия, которая в новогоднюю ночь стала бабушкой, опубликовала в Instagram-аккаунте трогательный пост, посвященный дню рождения супруги ее сына Арсения Лиане.

— Прекрасная наша, нежная девочка! Поздравляем тебя с Днем рождения! Лианочка, оставайся всегда такой доброй, чуткой и заботливой, — пожелала звезда невестке.

Певица рассказала, что радуется за отношения между молодыми супругами и родителями, так как они стремятся сделать друг друга счастливыми.

Она поблагодарила девушку за внучку и призналась, что уже любит малышку «до невозможности».

«Как трогательно и с любовью написано!»; «Прекрасные слова, Валерия»; «Как приятно читать такие теплые слова», — откликнулись подписчики на публикацию Валерии.

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