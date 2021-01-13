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Автомобиль загорелся на 52-м километре МКАД
Фото: depositphotos.com

Автомобиль загорелся на 52-м километре МКАД

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 52-й километр, внутренняя сторонаКарта всех событий

На участке Московской кольцевой автодороги (МКАД) загорелся автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в среду, 13 января.

Уточняется, что инцидент произошел на внутренней стороне 52-го километра трассы.

— Произошло возгорание автомобиля на левой полосе. Свободны три полосы из пяти, — говорится в сообщении.

В дептрансе уточнили, что движение транспорта затруднено на расстоянии 2,3 километра. На месте происшествия работают спасатели и сотрудники ГИБДД.

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