Автомобиль загорелся на 52-м километре МКАД
Россия, Москва, МКАД, 52-й километр, внутренняя сторонаКарта всех событий
На участке Московской кольцевой автодороги (МКАД) загорелся автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в среду, 13 января.
Уточняется, что инцидент произошел на внутренней стороне 52-го километра трассы.
— Произошло возгорание автомобиля на левой полосе. Свободны три полосы из пяти, — говорится в сообщении.
В дептрансе уточнили, что движение транспорта затруднено на расстоянии 2,3 километра. На месте происшествия работают спасатели и сотрудники ГИБДД.
Читайте также: Движение транспорта затруднено на Садовой-Кудринской улице из-за ДТП