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На рэпера Моргенштерна подали в суд
Фото: instagram.com/morgen_shtern

На рэпера Моргенштерна подали в суд

Анастасия Колоскова

Звезды

В Кировский районный суд Уфы поступил иск к рэперу Алишеру Валееву, выступающему под именем Моргенштерн. Истец уличил музыканта в незаконном исполнении его песни и потребовал защитить интеллектуальные права на произведение. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Instagram.

О какой именно композиции идет речь, пока не сообщается. Подробности будут известны после того, как иск примут в производство, уточнило РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге будет рассмотрено исковое заявление прокуратуры, которая потребовала запретить песню Моргенштерна «Я съел деда».

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