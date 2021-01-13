На рэпера Моргенштерна подали в суд

Фото: instagram.com/morgen_shtern

В Кировский районный суд Уфы поступил иск к рэперу Алишеру Валееву, выступающему под именем Моргенштерн. Истец уличил музыканта в незаконном исполнении его песни и потребовал защитить интеллектуальные права на произведение. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Instagram.

О какой именно композиции идет речь, пока не сообщается. Подробности будут известны после того, как иск примут в производство, уточнило РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге будет рассмотрено исковое заявление прокуратуры, которая потребовала запретить песню Моргенштерна «Я съел деда».

Читайте также: «Мне стыдно»: Сафронов рассказал об отношениях с коллегами из шоу-бизнеса после скандала