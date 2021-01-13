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Устроивший крупную аварию в Москве таксист пытался сбежать из города
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Устроивший крупную аварию в Москве таксист пытался сбежать из города

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Волгоградский проспектКарта всех событий

В столице таксист стал виновником серьезной аварии, в которой пострадала девочка-подросток. После ДТП он решил сбежать из города. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве в среду, 13 января.

По данным ведомства, авария произошла на Волгоградском проспекте. В автомобиле такси находились два пассажира — 35-летняя москвичка и ее 13-летняя дочь.

— Отвлекшись, водитель выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с другим автомобилем. От удара обе иномарки отбросило в сторону, где в них врезались еще две машины, — уточнили в сообщении.

Пострадавшую девочку госпитализировали с серьезными травмами, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Водитель такси скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

Правоохранители задержали подозреваемого около станции метро «Белорусская», когда он планировал покинуть город. Им оказался 22-летний приезжий из ближнего зарубежья.

В отношении него возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве.

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