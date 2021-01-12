Столичная полиция пресекла производство контрафактного алкоголя на 8,5 миллиона рублей

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Сотрудники столичной полиции пресекли деятельность группы, которая занималась производством и сбытом контрафактной алкогольной продукции. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Уточняется, что предприятие находилось в складском помещении на западе города, где каждый день работали линии розлива алкоголя. В производственном процессе задействовали девять уроженцев ближнего зарубежья, один из них, возможно, являлся организатором.

Злоумышленники изготавливали алкоголь путем смешивания спирта с водой. Готовый продукт разливался в стеклянную тару, на которую наносили этикетки известных брендов. Затем напитки сбывали в магазинах розничной торговли столицы и Подмосковья.

Сотрудники правоохранительных органов при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали участников группы. Из незаконного оборота изъяли свыше 30 тысяч бутылок алкоголя, более 5 тысяч литров этилового спирта и расходные материалы. Стоимость изъятого алкоголя превышает 8,5 миллиона рублей.

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