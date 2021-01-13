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Сергей Собянин проверил готовность московской энергосистемы к сильным морозам
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин проверил готовность московской энергосистемы к сильным морозам

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Бережковская набережная, 16Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин проверил готовность столичной энергосистемы к прохождению периода похолодания, посетив ТЭЦ-12 ПАО «Мосэнерго» на Бережковской набережной.

— Москва переживает в этом году настоящую зиму. Кого-то это радует, кого-то — нет. Настоящие морозы. Но это, конечно, накладывает определенную ответственность и создает более сложные условия работы для коммунальщиков, энергетиков, — сказал Сергей Собянин.

Управляющий директор ПАО «Мосэнерго» Александр Бутко уточнил, что системы предприятия готовы к сильным морозам. Все системы работают в штатном режиме, никаких проблем не возникает ни с основным оборудованием, ни с вспомогательным.

— Резервы мощности тепловой — практически 50 процентов. Так что мы готовы к прохождению сильных морозов и вообще зимы как таковой, — сказал Александр Бутко.

Заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков добавил, что системы Мосводоканала и Мосгаза также находятся в режиме повышенной готовности, ожидая понижения температуры в городе. По его словам, у столицы есть резервы относительно и газа, и воды.

Петр Бирюков сообщил, что в Москве было сформировано около 1,5 тысячи аварийных бригад, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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