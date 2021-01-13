Холод не страшен: как Москва подготовилась к сибирским морозам

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

На предстоящей неделе в столичный регион нагрянули сильные морозы. А при низких температурных показателях инфекционные недуги и коронавирус распространяются быстрее. Кроме того, в непогоду увеличивается риск возникновения аварийных ситуаций на дорогах, а также затрудняется работа наземного транспорта. Насколько готовы к сибирским морозам коммунальные службы столицы, выяснила «Вечерняя Москва».

Тепло в каждый дом

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве на текущей неделе начнет резко падать. И начиная со среды, 13 января, столбики термометров в дневные часы опустятся до минус 14 градусов. А в ночное время эти показатели достигнуть 18 градусов с отметкой «минус». По словам заместителя мэра в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, в связи с предстоящим похолоданием коммунальные службы столицы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления.

— Синоптики предупреждают, что на этой неделе в столице ожидаются сибирские морозы. По этой причине было принято решение скорректировать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения, — отметил Бирюков.

По его словам, корректировка будет производиться под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков.

Стоит отметить, что повышение температуру в системе отопления необходимо, чтобы не допустить вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией и другими сезонными заболеваниями. Так как из-за аномальных морозов вирусные инфекции распространяются быстрее.

Транспорт готов к морозам

Сильные морозы также негативно влияют на работу городского транспорта. Чтобы свести к минимуму аварийные ситуации на дорогах и исключить перебои в работе наземного транспорта, коммунальные службы перешли в режим работы в условиях аномальных морозов.

В свою очередь Бирюков отметил, что системы города, которые занимаются жизнеобеспечением, уже готовы к работе в экстремальных условиях.

Он отметил, что власти столицы заранее узнали о похолодании, поэтому еще на минувшей неделе весь наземный транспорт столицы прошел необходимые техническое процедуры, чтобы исключить поломку.

О том, что наземный городской транспорт готов к работе при минимальных температурных показателях, подтвердили и пресс-службе Мосгортранса.

— Все трамваи, автобусы и электробусы Мосгортранса проходят необходимое техническое обслуживание. В частности, специалисты предприятия постоянно контролируют исправность отопительного оборудования, а также систем, отвечающих за надежную и безопасную работу транспорта на маршрутах, — уточнили в пресс-службе.

В Мосгортрансе уточнили, что одним из самых надежных видов колесных транспортных средств в морозы является электробус по эксплуатационным показателям. В ведомстве отметили, что за два зимних сезона 2018–2019 годов весь парк электробусов отработал без сбоев.

Коммунальщики не дремлют

Усиленно готовятся к холодам и в столичных аэропортах. Городские дороги уже начали посыпать твердыми реагентами вместо жидких на основе калия и хлорида магния. На тротуарах и в московских дворах, а также возле остановок используют комбинированные препараты, которые обладают хорошими антигололедными качествами. Таким образом, горожане смогут спокойно перемещаться по улицам столицы без риска получить травмы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителей ряда регионов европейской части страны ожидают сильнейшие морозы.

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