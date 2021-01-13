Валерий Вечорко рассказал, что поможет снизить наплыв тяжелых пациентов с COVID-19

Фото: facebook.com/vechorko.v

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Вакцинация является одним из надежных способов победить пандемию, она поможет быстро сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу и снизить поток тяжелых пациентов. Об этом рассказал главный врач городской клинической больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко в среду, 13 января.

По его словам, справиться с пандемией поможет только формирование коллективного иммунитета. Это произойдет в случае, если большая часть населения переболеет и получит иммунитет естественным путем. Но этот путь, отметил врач, несет в себе риски для здоровья и жизни пациентов.

— Именно поэтому вакцинация имеет колоссальное значение для здоровья пациентов. Это самый безопасный и эффективный способ борьбы с любыми инфекционными заболеваниями, — сказал Валерий Вечорко.

Он отметил, что особо важна вакцинация от COVID-19 для людей, которые входят в группу риска, так как у них коронавирус протекает в особо тяжелой форме.

Медик выразил надежду, что масштабная вакцинация от инфекции снизит наплыв тяжелых пациентов в больницы. Также врач напомнил, что в столице работают 70 прививочных пунктов, в которых можно получить бесплатную прививку от коронавируса, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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