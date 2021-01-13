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Эксперты рассказали, чем может быть опасен робот-пылесос
Фото: Pexels / cottonbro

Эксперты рассказали, чем может быть опасен робот-пылесос

Ксения Монахова

Технологии

Робот-пылесос может оказаться опасным. Об этом рассказал главный редактор портала Mobileimho.ru Андрей Соловьев.

Он отметил, что речь идет не о прослушке, так как в технике нет микрофона. Однако многие модернизированные модели составляют карту помещений, в которых проводят уборку. И вот эти данные могут выкрасть мошенники, получив доступ к приложению, через которое работает пылесос. Однако, по словам специалиста, больше информации для слежки может предоставить ноутбук или смартфон.

— Чем вреден робот-пылесос с точки зрения слежки? Я считаю, ничем, — заключил эксперт.

А вот действительные проблемы могут возникнуть при столкновении робота-пылесоса с маленькими животными, отмечает Соловьев. Хотя гаджет не будет их давить из-за большого количества датчиков, однако у самих питомцев могут возникнуть психологические проблемы.

Эксперт добавил, что зачастую на пылесос жалуются семьи, члены которых постоянно находятся дома, так как техника достаточно шумная и создающая препятствия, сообщает «360».

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