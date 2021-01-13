Фото: Пресс-служба Московского аэропорта Домодедово

Белорусская авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию до 27 марта 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Приостановка рейсов продлена во все пункты России, кроме московского аэропорта Домодедово. Полеты в Ашхабад и Ригу не будут выполняться до 1 марта. Также до 27 марта отменены рейсы в Будапешт и Алматы.

Возврат денежных средств на отмененные рейсы можно будет сделать до 30 марта, сообщает Интерфакс.

Ранее стало известно, что Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до февраля.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: СМИ: Прибывающих в США обяжут предоставить справку об отрицательном тесте на COVID-19