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Авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию до 27 марта
Фото: Пресс-служба Московского аэропорта Домодедово

Авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию до 27 марта

Кирилл Николаев

Транспорт

Белорусская авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию до 27 марта 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Приостановка рейсов продлена во все пункты России, кроме московского аэропорта Домодедово. Полеты в Ашхабад и Ригу не будут выполняться до 1 марта. Также до 27 марта отменены рейсы в Будапешт и Алматы.

Возврат денежных средств на отмененные рейсы можно будет сделать до 30 марта, сообщает Интерфакс.

Ранее стало известно, что Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до февраля.

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