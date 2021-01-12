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СМИ: Прибывающих в США обяжут предоставить справку об отрицательном тесте на COVID-19
Фото: flickr.com/kmezon

СМИ: Прибывающих в США обяжут предоставить справку об отрицательном тесте на COVID-19

Кирилл Николаев

В мире

Власти США обяжут прибывающих в страну лиц до посадки в самолет предоставлять справку об отрицательном тесте на коронавирусную инфекцию. Об этом во вторник, 12 января, сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что данное требование будет относиться ко всем пассажирам международных авиалиний, в том числе к гражданам США. О введении этого правила могут объявить в ближайшее время.

Ранее стало известно, что, по данным Университета Джонса Хопкинса, число выявленных случаев коронавирусной инфекции в США за сутки увеличилось на 204 652. С начала пандемии в США выявили более 22,6 миллиона случаев заражения коронавирусом. В Штатах от заболевания умерли свыше 376 тысяч пациентов.

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