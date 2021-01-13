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Минфин зафиксировал рост объема ФНБ в декабре 2020 года
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Минфин зафиксировал рост объема ФНБ в декабре 2020 года

Кирилл Николаев

Экономика

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в декабре 2020 года увеличился на 89 миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Российской Федерации.

Отмечается, что на 1 января 2021 года объем ФНБ достиг 13,546 триллиона рублей. Объем ликвидной части ФНБ на 1 января 2021 года составил 7,5 процента ВВП, а именно 8,659 триллиона рублей. На 1 декабря 2020 года объем ФНБ составлял 13,457 триллиона рублей.

Согласно данным Минфина, на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 51,244 миллиарда долларов, 44,166 миллиарда евро, 8,551 миллиарда фунтов стерлингов и 11,628 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.

Ранее в Минфине разъяснили порядок уплаты налога на доход по вкладам, превышающим один миллион рублей.

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