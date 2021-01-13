Коммунальные службы столицы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Столичные коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого снегопада. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Снегопад ожидается в ночь на 14 января. Он особенно усилится в период с 3 до 9 утра.

— Снег будет сопровождаться усилением ветра до 15 метров в секунду, местами возможны метель и снежные заносы на дорогах, температура воздуха опустится до минус 18 градусов. Прирост снега за сутки может составить до 10 сантиметров, — уточнил Петр Бирюков.

Он отметил, что в связи с ухудшением погодных условий коммунальные службы Москвы были введены в режим повышенной готовности. Необходимая техника выйдет на улицы столицы еще до снегопада для проведения противогололедной обработки автомобильных дорог и тротуаров.

— Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и последующей уборки дорог и тротуаров, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов, — подчеркнул заместитель мэра.

С началом снегопада техника будет заниматься расчисткой проезжей части и тротуаров, а также повторной противогололедной обработкой. Кроме того, к уборке будут привлечены средства малой механизации и дворники.

— Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам. Снег будет оперативно вывозиться на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации, — объяснил заместитель мэра столицы.

Петр Бирюков добавил, что на МКАД, в ТиНАО и других опасных участках организуют дежурство тягачей.

Заместитель мэра призвал столичных автомобилистов быть аккуратнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Горожанам рекомендуют не укрываться от снегопада под деревьями и не парковать под ними машины.

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