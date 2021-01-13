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Курсы доллара и евро снизились на Московской бирже
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Курсы доллара и евро снизились на Московской бирже

Кирилл Николаев

Экономика

Курс доллара снизился на 29,51 копейки и составил 73,71 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Всего на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи было заключено 52 813 сделок на сумму 201 миллиард 406,539 миллиона рублей.

Курс евро уменьшился на 23,54 копейки. Стоимость европейской валюты составила 89,78 рубля. Всего на ЕТС было заключено 7749 сделок на сумму 35 миллиардов 751,683 миллиона рублей, сообщает Интерфакс.

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