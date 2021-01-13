Рубль признали самой недооцененной валютой мира по «индексу бигмака»

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Рубль оказался самой недооцененной валютой мира в соответствии с «индексом бигмака». Об этом заявил журнал The Economist.

Авторы статьи о российской валюте взяли для расчетов один стандартный продукт, который можно купить в большинстве стран мира, но за разную цену в пересчете на другие валюты. Это позволяет определить паритет покупательной способности и «реальные» обменные курсы валют. При этом для расчета ППС применяется гипотеза, по которой один и тот же товар должен стоить одинаково во всех странах.

Так, если в январе 2021 года бигмак в США стоит в среднем 5,66 доллара, то в России за него отдают 135 рублей (1,81 доллара). Для «уравнивания» стоимости доллар должен стоить 23,85 рубля, поскольку в действительности он дороже более чем в три раза.

Таким образом, говорят специалисты, курс рубля занижен на 68 процентов, а с учетом поправки на уровень ВВП РФ на душу населения — на 47,3 процента. Это делает российскую валюту самой недооцененной в мире, утверждают эксперты.

Отмечается, что другими валютами с наиболее заниженным курсом были названы гонконгский доллар (на 46,8 процента) и турецкая лира (на 39,7 процента).

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