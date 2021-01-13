Окулист рассказал, что вызывает проблемы со зрением

Фото: Камиль Айсин, «Вечерняя Москва»

Врач-офтальмолог Вячеслав Куренков рассказал, что вызывает проблемы со зрением, в беседе с NEWS.ru.

Эксперт считает, что плохое зрение у человека может быть следствием географических и экологических факторов. Врач отметил, что особенно это сказывается на рефракции глаза — процессе преломления световых лучей в оптической системе глаза.

— Есть географическая распространенность в зависимости от проживания определенных групп людей — азиатов, европейцев или других рас, есть градации. Допустим, у азиатов — японцев и китайцев — очень много проблем с рефракцией. У них более половины населения страдает аномалиями рефракции. У европейцев их меньше. Это генетически обособленный фактор, который влияет, в частности, на возникновение близорукости, — уверен Куренков.

Также окулист уточнил, что плохая экология региона может влиять на формирование органов зрения плода у беременной женщины. Поэтому к беременности нужно подходить осознанно и оздоравливать организм.

Врач-эндокринолог Ральф Абрахам дал советы, как не пропустить начало заболевания сахарным диабетом. Сонливость, грибковые инфекции и сухость во рту могут стать тревожными сигналами. Стоит пройти обследование у специалистов, если человек просыпается ночью с сильным желанием попить воды, пишет Nation News.

Ранее Newinform сообщил, что исследователи разработали препарат, который поможет в лечении заболевания бокового амиотрофического склероза. Такой болезнью страдал английский физик-теоретик Стивен Хокинг. Лекарство, призванное замедлить в организме разрушительные процессы, проходит этапы испытаний.

Читайте также:Доктор Мясников объяснил, как полный отказ от алкоголя может навредить здоровью