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Участница «Голоса» рассказала, как поменяла рацион в новом году
Фото: Предоставлено пресс-службой Саши Кругловой

Участница «Голоса» рассказала, как поменяла рацион в новом году

Рафаэль Залян

Звезды

Ради фигуры звезды шоу-бизнеса, как правило, отказываются от калорийных блюд и сладостей, однако в Новый год позволяют себе некоторые послабления. Про правильное питание в период праздников забыла и певица, участница проекта «Голос» Саша Круглова.

— Праздники были очень насыщенными, особенно едой. Поэтому в первый рабочий понедельник 2021 года я сразу поменяла свой рацион — исключила все вредное и жирное, — сказала Круглова.

Певица заверила, что теперь она возвращается к полезным пищевым привычкам. Артистка также, по ее словам, предпринимает попытки вернуться в спортивный режим, но делает это без «резких шагов».

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