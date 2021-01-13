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В Госдуме прокомментировали предложение об обязательной вакцинации
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Госдуме прокомментировали предложение об обязательной вакцинации

Кирилл Николаев

Общество

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич прокомментировал предложение об обязательной вакцинации в России. Он напомнил, что в настоящее время вакцинация в стране является добровольной.

Менделевич отметил, что есть ряд профессий, где к здоровью сотрудников предъявляются более строгие требования. Речь идет о работниках правоохранительных органов, сотрудниках госслужбы, водителях. Поэтому само по себе требование вакцинироваться допустимо.

— Однако, считаю, что очень важно исходить из позиции разумности и прежде всего ответить на вопрос: насколько необходимость вакцинации в данной профессии способна снизить риск как опасных последствий заболевания самого человека, так и передачи инфекции людям, которым он предоставляет услугу, — заявил он «Вечерней Москве».

По его мнению, в вопросе обязательной вакцинации нужно исходить из принципа разумной целесообразности. В этом случае должны быть научно обоснованные критерии о том, почему одни профессии включены в календарь вакцинации, а другие — нет. Менделевич считает, что масштабных законодательных изменений по данному вопросу не потребуется.

— Есть федеральный закон об иммунопрофилактике, в соответствии с которым утверждается национальный календарь вакцинации. Нужно всего лишь еще раз пересмотреть документ и при необходимости адаптировать его, — добавил депутат.

Читайте также: Врачи предложили список профессий для обязательной вакцинации от COVID-19

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