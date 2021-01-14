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Названы знаки зодиака, представители которых разбогатеют в 2021 году
Фото: youtube.com

Названы знаки зодиака, представители которых разбогатеют в 2021 году

Юлия Курганова

Общество

Астрологи назвали три знака зодиака, представителям которых повезет больше остальных в плане финансового благополучия.

Первым идет Телец, для которого год обещает стать лучшим временем для развития профессиональных талантов. Именно это станет решающим фактором для улучшения материального состояния. При этом Тельцам придется много работать для увеличения благосостояния. Также представителей этого знака зодиака ожидает новое деловое знакомство, влекущее крупное финансовое приобретение. Астрологи отметили, что Тельцам следует быть осторожнее с расходами в этом году, нужно избегать крупных вложений и незапланированных покупок.

Девам в 2021 году обещает покровительствовать Сатурн, который приносит финансовое благополучие. Но представителям этого знака тоже необходимо помнить: планета не терпит безответственности и лени, поэтому придется основательно потрудиться. Следует избегать бесполезных покупок. Звезды говорят, что приобретение подобных вещей не вызовет у Дев радости, а только поспособствует лишней трате средств.

Особое внимание Девам нужно обратить на свои таланты, так как благодаря им они смогут получить должное признание, в том числе денежное.

Юпитер направит Львов на монетизацию своих талантов и пополнение за их счет бюджета. Венера поможет Львам совершить удачное и выгодное приобретение. Это может быть автомобиль, недвижимость или дорогое ювелирное украшение. Представители этого знака смогут преодолеть возникающие финансовые проблемы без особых потерь, сообщает портал «Астро-хит».

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