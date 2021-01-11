Экстрасенс Мехди Вафа рассказал, кому повезет в любви в 2021 году

Фото: instagram.com/mehdiebrahimivafa

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, как изменится любовная линия знаков зодиака в 2021 году.

Овны в отношениях захотят стабильности вопреки различным конфликтам. А те представители знака, которые находятся в поисках любви, не станут торопиться. Внимательный выбор партнера позволит сделать Овнам правильный выбор.

Для Тельцов сложный эмоциональный фон сулит перемены. Главное — оставаться собой, считает экстрасенс. Стоит больше присматриваться и прислушиваться к себе, сосредоточиться на своей персоне, а остальное пойдет своим чередом.

Близнецам может показаться, что они устали что-то доказывать окружающим. Однако это не значит, что стоит опускать руки. Мехди Вафа рекомендует быть убедительными. Тем, у кого есть вторая половинка, стоит проводить время вдвоем для достижения полной гармонии. Экстрасенс считает, что нужно открыться своим любимым.

У Раков все может пойти не по плану. Прошлое может неожиданно всплыть наружу, это стоит переосмыслить. Нужно постараться не реагировать на «пустое» и смотреть в корень проблем.

Для Львов очень важна гармония в отношениях. Именно это и будет сопровождать знак в течение 2021 года. Экстрасенс советует учиться контролировать свой темперамент, чтобы жизнь стала гораздо более спокойной.

Девы как никогда захотят домашнего уюта и семейных теплых вечеров. На протяжении года представители знака будут искать возможность создать такую атмосферу вокруг себя. А у тех, кто хочет найти свою вторую половинку, получится начать что-то новое.

Весы будут в напряжении там, где им не будет хватать любви. Даже привычные долгие отношения в середине 2021 года будут нуждаться в изменениях. Однако именно мудрость Весов поможет решить все трудности.

Для Скорпионов наступил год острых ощущений. Необходимо будет держать под контролем ситуации на личном фронте. Не нужно делать что-то через силу, однако не стоит бросать все на полпути. Над любой ситуацией экстрасенс рекомендует возвышаться и смотреть «сверху».

Для Стрельцов 2021 — важный год, особенно его первая половина. Представители знака смогут удержать все в своих руках. Стоит открыться для перемен.

Козероги будут категоричны во всех вопросах. Если раньше представители знака готовы были все простить, то сейчас стоит несколько раз подумать. Возможно, именно категоричности Козерогам и не хватало.

Водолеев может увлечь погоня за эмоциями. В начале года возможны внутренние перемены. Отличным временем для хороших встреч окажется вторая половина 2021 года.

Весна подарит Рыбам прилив сил для того, чтобы поменять все вокруг. Однако стоит помнить, что в человеке важны душа и доброта, сообщает «СтарХит».

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