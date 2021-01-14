Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Минпромторг РФ поддержал легализацию дистанционной торговли алкоголем
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Минпромторг РФ поддержал легализацию дистанционной торговли алкоголем

Ростислав Зубков

Закон

Минпромторг РФ поддержал общественников, выступивших за легализацию дистанционной торговли алкоголем. Об этом говорится в ответе ведомства.

Ранее первый заместитель главы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру промышленности и торговли России Денису Мантурову. Его попросили приостановить запрет на удаленную продажу спиртных напитков на время новогодних праздников, объяснив это тем, что такое решение могло бы поспособствовать профилактике заражения коронавирусом и помочь бизнесу.

В свою очередь в министерстве обратили внимание, что в интернете есть постоянный спрос на данную продукцию, однако он удовлетворяется в обход закона на нелегальном рынке.

— В этой связи Минпромторг РФ поддерживает необходимость внесения изменений в Федеральный закон № 171-ФЗ, направленных на формирование цивилизованного рынка интернет-торговли алкогольной продукцией, — указано в комментарии ведомства, передает РИА Новости.

Также отмечается, что нормативно-правовым регулированием в сфере производства и оборота алкоголя, в частности, занимается Минфин. Для создания легального алкогольного рынка Министерство финансов внесло на рассмотрение правительства поправки к закону о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, предусматривающие снятие запрета на дистанционную торговлю алкогольной продукцией. В настоящее время этот законопроект находится на рассмотрении в кабмине.

Читайте также: Столичная полиция пресекла производство контрафактного алкоголя на 8,5 миллиона рублей

алкогольМинпромторг РФторговля
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Волосатая
Юлия Волосатая

Не грусти, возьми конфету

Артем Чубар
Артем Чубар

Спортсменам в политике не место

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чернокожая Болейн и блондинка Каренина: к чему приводит псевдотолерантность

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Зачем вешать грушу под носом осла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: лучшие премьеры — 2021

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дети, будьте добры, учитесь сами

Сергей Лесков
Сергей Лесков

На пороге открытий: чем удивит 2021 год

Все мнения
О проекте