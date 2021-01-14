Минпромторг РФ поддержал легализацию дистанционной торговли алкоголем

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Минпромторг РФ поддержал общественников, выступивших за легализацию дистанционной торговли алкоголем. Об этом говорится в ответе ведомства.

Ранее первый заместитель главы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру промышленности и торговли России Денису Мантурову. Его попросили приостановить запрет на удаленную продажу спиртных напитков на время новогодних праздников, объяснив это тем, что такое решение могло бы поспособствовать профилактике заражения коронавирусом и помочь бизнесу.

В свою очередь в министерстве обратили внимание, что в интернете есть постоянный спрос на данную продукцию, однако он удовлетворяется в обход закона на нелегальном рынке.

— В этой связи Минпромторг РФ поддерживает необходимость внесения изменений в Федеральный закон № 171-ФЗ, направленных на формирование цивилизованного рынка интернет-торговли алкогольной продукцией, — указано в комментарии ведомства, передает РИА Новости.

Также отмечается, что нормативно-правовым регулированием в сфере производства и оборота алкоголя, в частности, занимается Минфин. Для создания легального алкогольного рынка Министерство финансов внесло на рассмотрение правительства поправки к закону о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, предусматривающие снятие запрета на дистанционную торговлю алкогольной продукцией. В настоящее время этот законопроект находится на рассмотрении в кабмине.

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