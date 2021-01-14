Названы два условия отставки Зеленского

Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Владимир Зеленский может оставить кресло президента только в двух случаях, считает политолог, директор Института украинской политики Кость Бондаренко.

По мнению эксперта, для отрешения действующего украинского лидера потребуется 75 процентов голосов депутатов Верховной рады, однако вряд ли эти голоса найдутся в настоящее время.

Тем не менее, продолжает Бондаренко, Зеленского могут силой заставить сложить полномочия.

— Чтобы свергнуть Зеленского, должен произойти государственный переворот, который будет санкционирован внешними игроками, — пояснил политолог в разговоре с «Главредом».

Специалист добавил, что на Украине пока нет «ни одного игрока», который был бы готов поддержать госпереворот в стране. При этом Бондаренко отметил, что не верит в «майдан», который не санкционирован США.

Для досрочных президентских выборов в республике на данный момент нет оснований, заключил политолог.

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