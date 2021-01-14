Москвичи смогут подать концессионную инициативу на новом сервисе инвестиционного портала Москвы

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Подать заявку на предварительное рассмотрение концессионной инициативы можно будет в новом сервисе инвестиционного портала Москвы. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сервис заработал в январе 2021 года. С его помощью инвесторы могут связаться со специалистами Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы и направить им необходимую проектную документацию, отметил Владимир Ефимов.

По его словам, после рассмотрения заявки в течение 14-30 дней, инвесторы узнают решение о возможной проработке проекта с целью последующей подачи концессионной инициативы.

Ранее подобное заявление можно было пожать исключительно в бумажном виде.

— Благодаря новому сервису теперь для отправки концессионной инициативы достаточно заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Подать обращение с помощью сервиса может любое юридическое лицо, зарегистрированное на портале investmoscow.ru. Результаты рассмотрения обращения будут доступны в личном кабинете потенциального концессионера на инвестиционном портале, — приводит официальный сайт мэра Москвы слова министра Правительства Москвы, руководителя Департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.

В заявке инвесторы должны будут указать технические и финансовые параметры проекта. На основе указанной информации будут приниматься принимается решение о возможности дальнейшей проработки проекта, рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

— Москва активно использует концессии для вовлечения бизнеса в развитие городской среды. Такая форма сотрудничества позволяет в равной степени учитывать интересы бизнеса и города, а также привлекать частные компетенции и высокие технологии. В результате город получает функционирующий объект, а инвестор — доходы от его эксплуатации в течение всего срока концессионного соглашения, — отметила директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.

Она добавила, что на сегодняшний день общий объем концессионных соглашений столицы составляет порядка 60 миллиардов рублей

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