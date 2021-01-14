Трамваи задерживаются на площади Борьбы из-за непогоды

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, площадь Борьбы Карта всех событий

Из-за неблагоприятных погодных условий трамваи задерживаются на площади Борьбы. Об этом сообщает Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

— Задерживаются трамваи № 7, 9 и 50, — уточнили в ведомстве.

По данным департамента, их маршруты были временно изменены. Москвичей призвали быть внимательнее на дорогах.

Ранее синоптик сообщил, что в столице в ночь четверга выпала месячная норма осадков из-за обильных снегопадов.

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