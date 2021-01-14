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Росстат серьезно расширил список товаров и услуг для расчета инфляции
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Росстат серьезно расширил список товаров и услуг для расчета инфляции

Ростислав Зубков

Товары

Росстат расширил список товаров и услуг, оцениваемых при расчете инфляции. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в четверг, 14 января.

Так, в 2021 году Федеральная служба государственной статистики будет каждый месяц мониторить цены на 556 товаров и услуг, что на 32 позиции больше, чем в прошлом году. Это первое крупное обновление перечня за годы, отмечает пресс-служба.

— Значительно увеличилось количество лекарственных средств и медицинских изделий, а также товаров первой необходимости и средств гигиены, — приводит РИА Новости выдержку из сообщения ведомства.

Уточняется, что список пополнили пять лекарств от коронавируса, санитарно-гигиенические маски, антисептик для рук, одноразовые шприцы, медуслуги (гастроскопия, диагностика на МРТ или КТ, услуги сиделок по уходу за больными и пожилыми людьми на дому), а также подписки на онлайн- и видеосервисы, каршеринг.

Помимо прочего, Росстат займется оценкой большего числа экскурсионных программ и туров, причем не только отечественных, но и зарубежных, включая путешествия в Турцию и ОАЭ. Ведомство намерено мониторить стоимость проживания в гостинице.

Вместе с тем в этом году служба перестала следить за стоимостью ртутных градусников, заменив их на галинстановые (безопасная альтернатива ртутному градуснику — прим. «ВМ»). Некоторые другие товары — шапки из меха, кнопочные мобильные телефоны, наборы мягкой мебели, ковры — также исчезли из списка из-за низкого спроса на них.

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