Эксперт рассказал, насколько вырастут цены в России

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Темпы роста цен в России в этом году быстро вернутся к цели Центрального банка в 4 процента, а большую часть года будут находиться в диапазоне 3-3,5 процента. Об этом сообщил генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко.

— Да, и достаточно быстро: мы ожидаем инфляцию в коридоре 3-3,5 процента большую часть следующего года, — ответил он на вопрос, вернется ли инфляция к таргету Банка России в наступившем году в интервью РИА Новости.

Эксперт отметил, что это случится, потому что экономическая активность остается подавленной, а повышение тарифов растянуто во времени.

По ожиданиям ЦБ, темпы роста цен в 2021 году составят 3,5-4 процента, а Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 3,7 процента.

По данным Росстата, инфляция в прошлом году составила 4,91 процента против 3,04 процента в 2019 году.

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