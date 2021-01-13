Риелторы назвали лучшее время для покупки квартиры

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Россияне, планирующие приобретение квартиры в наступившем году, могут рассчитывать на выгодную сделку в первом квартале. Об этом рассказали риелторы, опрошенные РИА Недвижимость.

Как поясняют эксперты, именно в первые три месяца наступившего года на фоне частичного насыщения спроса ожидается замедление роста цен на жилую недвижимость.

Управляющий партнер риелторской сети «Миэль» Ирина Пешич отметила, что после новогодних каникул на рынке отмечается большое количество предложений квартир на вторичном рынке.

— И хотя их цены могут быть немного завышены, в процессе продажи они будут корректироваться, так как большинство людей, готовых совершить покупку, уже решили жилищный вопрос в конце прошлого года, — считает Пешич.

Руководитель департамента консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Азбука жилья» Ярослав Дарусенков, в свою очередь, выразил мнение, что ощутимого снижения цен ожидать не стоит, так как программа льготной ипотеки будет подогревать спрос.

Глава аналитического центра онлайн-сервиса по продаже недвижимости ЦИАН Алексей Попов заявил, что сезонность российского рынка недвижимости — не более чем клише, которое с течением времени все меньше подтверждают статистические данные.

— В этом году, если и будет выражена неоднородность распределения показателей от месяца к месяцу, то это будет связано не с общими сезонными трендами, а с отдельными событиями: макроэкономикой, политикой, развитием пандемии и другими, — цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее стало известно, что в 2020 году девелоперы продали в ТиНАО квартиры более чем на 100 миллиардов рублей.

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