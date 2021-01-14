СК завел дело после гибели девочки от пролитого кипятка в Алтайском крае

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На Алтае девочка умерла в больнице после ожога от пролитого кипятка. По факту гибели несовершеннолетней открыто уголовное преследование, сообщили в пресс-службе краевого следственного управления СК России.

О происшествии стало известно из соцсетей: мать двухлетней девочки написала, что в алтайскую больницу они попали во время отдыха у родственников. Семья приехала из Якутии. По словам женщины, ее дочь пролила на себя полстакана кипятка, после чего девочку немедленно госпитализировали в ЦРБ Советского района, обработали раны и поставили капельницу. Однако состояние малышки ухудшилось, вскоре она умерла.

По данному факту 11 января алтайские следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». СК в настоящее время проводит необходимые следственные мероприятия, чтобы найти виновных. Также будет дана оценка действиям сотрудников больницы.

— По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребенка явилось повреждение левого легкого при катетеризации подключичной вены, — уточнили ТАСС в управлении Следкома.

В пресс-центре регионального Минздрава отметили, что ведомство на данный момент проверяет информацию о происшествии.

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