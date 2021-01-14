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Восьмилетняя девочка разбилась во время катания на ледянке в Новосибирске
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Восьмилетняя девочка разбилась во время катания на ледянке в Новосибирске

Ростислав Зубков

Происшествия

В Новосибирске девочка умерла во время катания на ледянке, возбуждено уголовное дело. О трагедии рассказали в следственном управлении СК РФ по региону.

По данным ведомства, во второй половине дня 1 января 22-летняя девушка находилась на спуске горнолыжной трассы комплекса «Корел-Иня» в Октябрьском районе города вместе со своей 8-летней племянницей. В какой-то момент девушка отпустила из рук «ледянку из вспененного пластика», в результате чего сидевшая на ней девочка столкнулась с металлической опорой канатной дороги и погибла.

После случившегося в отношении девушки завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Выясняются все обстоятельства инцидента.

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