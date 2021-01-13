Названы результаты экспертизы по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта

Фото: vk.com/kararatrait

Про проведении экспертизы по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта были установлены повреждения, полученные при жизни. Среди них ссадины и кровоизлияния в подбородочной области. Имеется рана с подкожным кровоизлиянием правой ладони.

Адвокат Антон Кобит заявил, что супруга рэпера не только расчленила мужа, но и выпотрошила его. Он считает, что женщина таким образом пыталась скрыть следы преступления, чтобы было сложнее установит причины смерти.

— Установлено посмертное воздействие низких температур, влажной среды и поваренной соли, — написано в заключении экспертизы.

Согласно данным, Кохал слила всю кровь Картрайта. Адвокат предполагает, что она ввела супругу отравляющее вещество.

— Все просто и логично объясняется, она специально выкачала всю кровь, чтобы затруднить установление причины смерти, потому что там ведь могли остаться следы. Отравляющего вещества, которое она ему ввела, — считает Кобит.

Специалисты выяснили, что в организме Картрайта был выявлен низкий уровень глюкозы, что может указать на гипогликемическую кому. Предполагается, что рэперу ввели инсулиносодержащий препарат, однако он не болел сахарным диабетом, сообщает РЕН ТВ.

По словам адвоката, экспертиза установила, что примерно за 1,5 часа до кончины Картрайту в ладонь правой руки была введена инъекция. А по версии следствия, незадолго до происшествия Кохал приобрела в аптеке инсулиносодержащее лекарство.

Версию о наступлении смерти в результате передозировки специалисты опровергли. Установление причин смерти продолжается.

Смерть Энди Картрайта в Петербурге

31 июля стало известно, что жена рэпера Картрайта Марина Кохал подозревается в расчленении тела мужа, который, предположительно, скончался от передозировки наркотиков. По словам девушки, она сделала это, чтобы не омрачать память своего мужа, которого могли заподозрить в наркотической зависимости.

В СМИ появилась информация, что избавляться от тела женщине помогала ее мать. По факту обнаружения фрагментов тела мужчины было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Первоначально супруга музыканта проходила по делу как свидетель, однако вскоре ее задержали, заподозрив в причастности к убийству, и предъявили обвинение.

1 августа адвокат жены Картрайта сообщила, что женщина не признает вину в убийстве.

Энди Картрайт родился в городе Нежине на Украине. Он известен как участник интернет-шоу Versus Battle. В 2012 году записал сольный альбом «Магия мутных вод». Пара была в браке несколько лет, у них есть двухлетний ребенок.

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