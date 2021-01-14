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Тела двух братьев обнаружили в квартире на востоке Москвы
Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Тела двух братьев обнаружили в квартире на востоке Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, улица Аносова Карта всех событий

Тела двух братьев с ножевыми ранениями нашли в квартире на востоке столицы. Об этом в четверг, 14 января, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел в доме на улице Аносова. В СК рассказали, что следов борьбы на месте происшествия не было найдено. Кроме того, входная дверь была закрыта изнутри.

На данный момент специалисты проводят следственные мероприятия.

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