Москвич был осужден на 20 лет за нападение на женщин и убийство

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К 20 годам лишения свободы был приговорен мужчина, нападавший на женщин, одну из которых он убил в лифте. Об этом сообщает ГСУ СК России по городу Москве.

С октября по ноябрь 2018 года Ровшан Шабанов выслеживал и грабил женщин в безлюдных местах. Его нападению в том числе подверглась несовершеннолетняя девушка. Кроме того, 6 ноября 2018 года в доме по улице Знаменские Садки было обнаружен тело москвички, которую, по информации ведомства, убил Шабанов.

Мужчину задержали 8 ноября после нового разбойного нападения.

— Собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 29-летнего Ровшана Шабанова. Он признан виновным в совершении шести разбойных нападений на женщин и убийстве, совершенном с разбоем, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Шабанова приговорили к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

В ведомстве добавили, что перед вынесением приговора было проведено более 30 судебных экспертиз. В результате психолого-сексолого-психиатрической экспертизы стало известно о наличии у мужчины эмоционального расстройства личности, вспыльчивости и повышенной возбудимости.

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