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Врач объяснил, как отличить кашель курильщика от «ковидного» 
Фото: pixabay.com

Врач объяснил, как отличить кашель курильщика от «ковидного» 

Анастасия Волоснова

Здоровье

Пациенты с COVID-19 во время заболевания сталкиваются с сильным кашлем, который похож на кашель курильщика. Врач-пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, по каким признакам их можно различить.

Между видами кашля есть существенные отличия. Курильщики чаще всего страдают от подобного рефлекса по утрам. Кашель при коронавирусе не является эпизодическим. Он происходит в течение всего дня без привязки к времени.

Также врач отметил в качестве важного симптома коронавируса наличие сухого надсадного кашля. С этим симптомом стоит незамедлительно обратиться к специалистам, пояснил врач в интервью радио Sputnik.

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