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Дополнительные пункты вакцинации против COVID-19 открылись в Москве
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Дополнительные пункты вакцинации против COVID-19 открылись в Москве

Юлия Ямпольская

Город

Вакцинацию против COVID-19 начинают 30 дополнительных пунктов на базе столичных поликлиник. Об этом в четверг, 14 января, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, записаться на прививку в новые пункты вакцинации можно со среды, 13 января.

— За счет открытия новых пунктов и оптимизации работы ранее действующих мы увеличили мощность более чем в два раза, чтобы все желающие могли сделать прививку без очередей в удобное время, — цитирует Анастасию Ракову агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, теперь записаться на процедуру могут работники таких отраслей, как научные исследования и разработки, информационные технологии, телекоммуникации и связь, социальное обслуживание населения, отметила заместитель мэра.

Также сделать прививку смогут занятые в сферах управления недвижимым имуществом, операций с недвижимостью, работники гостиниц, турагентств и других организаций в сфере туризма.

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