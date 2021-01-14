Дополнительные пункты вакцинации против COVID-19 открылись в Москве
Вакцинацию против COVID-19 начинают 30 дополнительных пунктов на базе столичных поликлиник. Об этом в четверг, 14 января, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, записаться на прививку в новые пункты вакцинации можно со среды, 13 января.
— За счет открытия новых пунктов и оптимизации работы ранее действующих мы увеличили мощность более чем в два раза, чтобы все желающие могли сделать прививку без очередей в удобное время, — цитирует Анастасию Ракову агентство городских новостей «Москва».
Кроме того, теперь записаться на процедуру могут работники таких отраслей, как научные исследования и разработки, информационные технологии, телекоммуникации и связь, социальное обслуживание населения, отметила заместитель мэра.
Также сделать прививку смогут занятые в сферах управления недвижимым имуществом, операций с недвижимостью, работники гостиниц, турагентств и других организаций в сфере туризма.
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