Сергей Собянин призвал москвичей не откладывать решение о вакцинации от COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы не откладывать решение о вакцинации против коронавируса. Об этом в четверг, 14 января, он сообщил в личном блоге.
По его словам, чем быстрее у горожан сформируется коллективная защита от инфекции, тем быстрее Москва сможет вернуться к обычной жизни.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице на неделю продлили все ограничения, кроме школ. Так, городские вузы и колледжи будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах до 21 января 2021 года.
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