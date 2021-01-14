Сергей Собянин призвал москвичей не откладывать решение о вакцинации от COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы не откладывать решение о вакцинации против коронавируса. Об этом в четверг, 14 января, он сообщил в личном блоге.

По его словам, чем быстрее у горожан сформируется коллективная защита от инфекции, тем быстрее Москва сможет вернуться к обычной жизни.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице на неделю продлили все ограничения, кроме школ. Так, городские вузы и колледжи будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах до 21 января 2021 года.

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