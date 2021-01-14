Четыре человека пострадали при стрельбе в кафе на севере Москвы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Ленинградский проспект, 37к12 Карта всех событий

Четыре человека пострадали при стрельбе в кафе на севере столицы. Об этом в четверг, 14 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

По информации ведомства, мужчина ранил четырех посетителей заведения из травматического пистолета. Инцидент произошел по адресу Ленинградский проспект, дом 37, строение 12. После происшествия неизвестный скрылся. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

На данный момент полиция проводит доследственную проверку.

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