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Полиция Петербурга проверит созданную школьницами «группу смерти»
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Полиция Петербурга проверит созданную школьницами «группу смерти»

Ростислав Зубков

Происшествия

В Санкт-Петербурге школьницы создали «группу смерти» в мессенджере, где они обсуждали планы по сведению счетов с жизнью. По данному факту местная полиция начала проверку, сообщает пресс-служба главка МВД по Северной столице и Ленинградской области.

По информации ведомства, 13 января примерно в 17:00 в органы поступило сообщение от матери 13-летней школьницы из Красногвардейского района. Женщина рассказала, что ее дочь не вернулась домой, оставив лишь предсмертную записку. Вскоре стражи порядка выяснили, что девочка ушла вместе с двумя одноклассницами, одна из которых оставила своей матери такую же записку.

При содействии ФСБ правоохранители разыскали подростков и передали их медикам, предотвратив возможную трагедию.

— Выясняя обстоятельства произошедшего, сотрудники полиции установили, что еще в конце декабря эти школьницы создали так называемую группу смерти в одном из мессенджеров. Там подростки активно обсуждали свои намерения покончить жизнь самоубийством, — говорится в сообщении на сайте пресс-службы управления МВД.

Отмечается, что все семьи девочек исключительно благополучные.

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