Специалист Депздрава Москвы назвал первые признаки психического расстройства

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Панические атаки могут служить признаком депрессивного расстройства. Об этом в воскресенье, 11 октября, рассказал главный внештатный психиатр Департамента здравоохранения города Москвы Георгий Костюк.

По его словам, пациенты зачастую обращаются к другим специалистам при возникновении проблем.

— До 30 процентов потока пациентов в поликлинику связано не с заболеваниями сердца, органов пищеварения, а с тревожно-депрессивными расстройствами, которые имеют проявления с проекциями либо в органы пищеварения, либо в органы дыхания. Наиболее яркий пример — это панические реакции, — отметил специалист.

Костюк добавил, что признаками таких атак являются перебои в работе сердца, слабость и головокружение. В таких случаях стоит отправляться не к кардиологу или неврологу, а к психиатру.

Кроме того, эксперты из стран Европы утверждают, что 25 процентов населения переносят психические расстройства в течение года. Это приводит к развитию алкоголизма и других вредных привычек, также возникает риск суицидов, сообщает радио «Говорит Москва».

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