Российский врач рассказал о влиянии пандемии COVID-19 на детскую психику

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный рассказал о влиянии пандемии коронавируса на детскую психику. Изоляция может сильно повлиять на детей. А у тех, чьи семьи боятся смерти от COVID-19, может развиться патология.

Медик пояснил, что дети реагируют не на события в мире, а на мнение людей из их ближайшего окружения. У ребенка может развиться патологический страх, если его родные часто говорят, что все умрут от коронавируса или неадекватно реагируют на пандемию.

Также на детей может повлиять и самоизоляция, потому что есть такие виды занятий, которые не подходят для проведения в режиме онлайн, в частности, спортивные или творческие.

Анатолий Северный отметил, что дети переживают изоляцию по-разному. Тех, кому не хватает общения и хочется гулять, она тяготит, другие, наоборот, очень радуются карантину и возможности никуда не ходить, передает издание Ura.ru.

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