Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Российский врач рассказал о влиянии пандемии COVID-19 на детскую психику
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Российский врач рассказал о влиянии пандемии COVID-19 на детскую психику

Юлия Курганова

Здоровье

Президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный рассказал о влиянии пандемии коронавируса на детскую психику. Изоляция может сильно повлиять на детей. А у тех, чьи семьи боятся смерти от COVID-19, может развиться патология.

Медик пояснил, что дети реагируют не на события в мире, а на мнение людей из их ближайшего окружения. У ребенка может развиться патологический страх, если его родные часто говорят, что все умрут от коронавируса или неадекватно реагируют на пандемию.

Также на детей может повлиять и самоизоляция, потому что есть такие виды занятий, которые не подходят для проведения в режиме онлайн, в частности, спортивные или творческие.

Анатолий Северный отметил, что дети переживают изоляцию по-разному. Тех, кому не хватает общения и хочется гулять, она тяготит, другие, наоборот, очень радуются карантину и возможности никуда не ходить, передает издание Ura.ru.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Врач посоветовал москвичам не планировать поездки во время школьных каникул

врач-психиатрдетикоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто знак: я о тебе помню

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Крым точно наш, приедете — поймете почему

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большие планы маленькой сети

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Игры в толерантность

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не бросайте «Взгляд» назад

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Беременная или просто толстая

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Своей машиной можно поделиться

Все мнения
О проекте