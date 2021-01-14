Более 30 частных клиник будут прививать от COVID-19 в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Правительство столицы заключило соглашение с 34 частными клиниками об организации пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 14 января, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, горожане активно записываются на прививку и получают надежную защиту от болезни.

— Мы постоянно расширяем и категории вакцинируемых москвичей, и число пунктов вакцинации. Более того, мы направили предложения в частные клиники по поводу того, что готовы бесплатно предоставить вакцину для организации дополнительных пунктов вакцинации в учреждениях, — цитирует Анастасию Ракову РИА Новости.

Кроме того, в 15 клиник препарат уже направили, добавила она. Он появился в таких организациях, как РЖД, «Медси», «Европейский медицинский центр», «К+31», «Евромедсервис», «Доктор рядом», «Поликлиника 101» и другие.

Анастасия Ракова добавила, что сама вакцина для горожан бесплатна, оплачиваются только услуги клиники по введению инъекции. Также по соглашению условием для частной организации является наличие морозильного оборудования, строгое соблюдение холодовой цепи и правильное хранение препарата.

Жители столицы сами могут выбрать, где сделать прививку: в городской поликлинике или частной медорганизации, заключила заместитель мэра.

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