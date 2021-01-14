Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
В Москве на неделю продлили все ограничения, кроме школ
Главное
В Минпромторге ответили на сообщения о проблемах с закупкой сахара и масла
Фото: pexels.com / Nick Demou

В Минпромторге ответили на сообщения о проблемах с закупкой сахара и масла

Ростислав Зубков

Товары

Минпромторг России не получал официальных жалоб по поводу проблем с закупками подсолнечного масла и сахара. Об этом пресс-служба ведомства заявила в четверг, 14 января.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что небольшие и средние розничные сети столкнулись с трудностями при закупке вышеуказанных товаров по регулируемым ценам.

В свою очередь в Министерстве промышленности и торговли страны ответили, что пока не получали соответствующих претензий.

— В Минпромторг России официально не поступала информация от региональных торговых сетей о сложностях с закупкой масла и сахара, — сказали ТАСС в ведомстве.

Напомним, в декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, которое фиксирует предельные отпускные цены на уровне 95 рублей за литр подсолнечного масла, тогда как розничная цена этого продукта составит 110 рублей за литр. Наряду с этим стоимость сахара устанавливается на уровне 36 и 46 рублей за килограмм соответственно. Регулируемые цены будут действовать до 1 апреля этого года.

По последним сведениям Минпромторга, к данным соглашениям присоединились около семи тысяч хозяйствующих субъектов, в том числе организации оптовой торговли.

Читайте также: Росстат серьезно расширил список товаров и услуг для расчета инфляции

ценыотечественные продуктыМинпромторг РФ
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город привлекает инвесторов

Юлия Волосатая
Юлия Волосатая

Не грусти, возьми конфету

Артем Чубар
Артем Чубар

Спортсменам в политике не место

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чернокожая Болейн и блондинка Каренина: к чему приводит псевдотолерантность

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Зачем вешать грушу под носом осла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: лучшие премьеры — 2021

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дети, будьте добры, учитесь сами

Все мнения
О проекте