В Минпромторге ответили на сообщения о проблемах с закупкой сахара и масла

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Минпромторг России не получал официальных жалоб по поводу проблем с закупками подсолнечного масла и сахара. Об этом пресс-служба ведомства заявила в четверг, 14 января.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что небольшие и средние розничные сети столкнулись с трудностями при закупке вышеуказанных товаров по регулируемым ценам.

В свою очередь в Министерстве промышленности и торговли страны ответили, что пока не получали соответствующих претензий.

— В Минпромторг России официально не поступала информация от региональных торговых сетей о сложностях с закупкой масла и сахара, — сказали ТАСС в ведомстве.

Напомним, в декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, которое фиксирует предельные отпускные цены на уровне 95 рублей за литр подсолнечного масла, тогда как розничная цена этого продукта составит 110 рублей за литр. Наряду с этим стоимость сахара устанавливается на уровне 36 и 46 рублей за килограмм соответственно. Регулируемые цены будут действовать до 1 апреля этого года.

По последним сведениям Минпромторга, к данным соглашениям присоединились около семи тысяч хозяйствующих субъектов, в том числе организации оптовой торговли.

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