Новую поликлинику построят в поселке Марушкинское

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, поселение Марушкинское, деревня Марушкино Карта всех событий

Поликлиника на 110 посещений в смену появится в поселении Марушкинское. Об этом в четверг, 14 января, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он отметил, что фасады здания облицуют панелями из фибробетона белого цвета.

— В целом, поликлиника в Марушкино будет иметь выразительный силуэт за счет объемно-планировочных решений. Общая площадь строения составит порядка трех тысяч квадратных метров, — уточнил Кузнецов.

Поликлинику построят в поселке Марушкино. Ее возведут по индивидуальному проекту. Так, на первом этаже здания расположат детское и взрослое отделения, кроме того, здесь будет находиться станция скорой помощи. Посетители детского и взрослого отделений, а также пациенты скорой помощи не будут пересекаться, потому что входы в поликлинику разделят.

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