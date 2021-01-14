Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
В Москве на неделю продлили все ограничения, кроме школ
Главное
Новую поликлинику построят в поселке Марушкинское
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Новую поликлинику построят в поселке Марушкинское

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, поселение Марушкинское, деревня Марушкино Карта всех событий

Поликлиника на 110 посещений в смену появится в поселении Марушкинское. Об этом в четверг, 14 января, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он отметил, что фасады здания облицуют панелями из фибробетона белого цвета.

— В целом, поликлиника в Марушкино будет иметь выразительный силуэт за счет объемно-планировочных решений. Общая площадь строения составит порядка трех тысяч квадратных метров, — уточнил Кузнецов.

Поликлинику построят в поселке Марушкино. Ее возведут по индивидуальному проекту. Так, на первом этаже здания расположат детское и взрослое отделения, кроме того, здесь будет находиться станция скорой помощи. Посетители детского и взрослого отделений, а также пациенты скорой помощи не будут пересекаться, потому что входы в поликлинику разделят.

Читайте также: Многоэтажный паркинг на тысячу автомобилей появится в поселении Сосенском

поликлиникаМосквастроительство
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город привлекает инвесторов

Юлия Волосатая
Юлия Волосатая

Не грусти, возьми конфету

Артем Чубар
Артем Чубар

Спортсменам в политике не место

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чернокожая Болейн и блондинка Каренина: к чему приводит псевдотолерантность

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Зачем вешать грушу под носом осла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: лучшие премьеры — 2021

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дети, будьте добры, учитесь сами

Все мнения
О проекте