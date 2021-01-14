Новую дорогу начали строить в рамках соединения района Солнцево с Киевским шоссе

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Проектируемый проезд №6662 Карта всех событий

Реализация проекта строительства новой автодороги, соединяющей улицу Родниковую в районе Солнцево с Киевским шоссе, стартовала в Москве. Об этом в четверг, 14 января, сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, трасса протянется от Проектируемого проезда № 6662 до Киевского шоссе. Автодорога соединит район Солнцево, трассу Солнцево — Бутово — Видное и Киевское шоссе, передает агентство городских новостей «Москва».

Как отметил Жидкин, кроме главной трассы, также будет построен сквозной проезд между торговыми комплексами, боковой проезд вдоль Киевского шоссе и оборудованы переходно-скоростные полосы.

Кроме того, в рамках строительства объекта специалисты возведут мост через реку Сетунь длиной 83,5 метра.

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