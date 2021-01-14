Столичный центр проектирования микросхем получил льготный заем на 200 миллионов рублей

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Столичный научно-производственный центр проектирования микросхем получил льготный заем на 200 миллионов рублей. Об этом в четверг, 14 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, данное решение принял Московский фонд предпринимательства. Так, предприятие получит денежные средства сроком на пять лет по ставке два процента годовых.

— Также, помимо займа, компания вложит в модернизацию производства и пополнение оборотных средств дополнительно 85,7 миллиона рублей, — уточнил Жидкин.

Он добавил, что в течение пяти лет выручка центра вырастет в 2,5 раза.

Как отметил глава столичного департамента промышленной политики Александр Прохоров, в ближайшее время предприятие перенесет производство на территорию особой экономической зоны «Технополис «Москва». Площадь производства составит свыше девяти тысяч квадратных метров и даст городу более 500 рабочих мест.

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