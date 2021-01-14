Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
В Москве на неделю продлили все ограничения, кроме школ
Главное
Столичный центр проектирования микросхем получил льготный заем на 200 миллионов рублей
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Столичный центр проектирования микросхем получил льготный заем на 200 миллионов рублей

Юлия Ямпольская

Город

Столичный научно-производственный центр проектирования микросхем получил льготный заем на 200 миллионов рублей. Об этом в четверг, 14 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, данное решение принял Московский фонд предпринимательства. Так, предприятие получит денежные средства сроком на пять лет по ставке два процента годовых.

— Также, помимо займа, компания вложит в модернизацию производства и пополнение оборотных средств дополнительно 85,7 миллиона рублей, — уточнил Жидкин.

Он добавил, что в течение пяти лет выручка центра вырастет в 2,5 раза.

Как отметил глава столичного департамента промышленной политики Александр Прохоров, в ближайшее время предприятие перенесет производство на территорию особой экономической зоны «Технополис «Москва». Площадь производства составит свыше девяти тысяч квадратных метров и даст городу более 500 рабочих мест.

Читайте также: Столичные власти предоставят косметической фабрике заем в размере 100 миллионов рублей

предприятия МосквыМоскваЗаем
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Никонов
Александр Никонов

Без семьи, без связей, без опоры: какими мы станем после ковида

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город привлекает инвесторов

Юлия Волосатая
Юлия Волосатая

Не грусти, возьми конфету

Артем Чубар
Артем Чубар

Спортсменам в политике не место

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чернокожая Болейн и блондинка Каренина: к чему приводит псевдотолерантность

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Зачем вешать грушу под носом осла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: лучшие премьеры — 2021

Все мнения
О проекте