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Новый пригородный вокзал Баковка открылся на МЦД-1
Фото: vk.com / Официальный аккаунт Сергея Собянина

Новый пригородный вокзал Баковка открылся на МЦД-1

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Московская область, Одинцово, посёлок Баковка Карта всех событий

Новый пригородный вокзал Баковка открыли на первом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-1). Об этом в четверг, 14 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, платформа была построена с навесом.

— Новый подземный пассажирский терминал по просьбе местных жителей построили ближе к многоквартирному кварталу. Путь до станции для них стал короче и доступнее, — написал глава города.

Он добавил, что теперь жители кварталов, которые находятся рядом с Баковкой, могут пересесть с личных автомобилей на поезда и экономить на дороге до 50 минут. Добраться до вокзала «Славянский бульвар» горожане смогут за 20 минут.

Сергей Собянин отметил, что в 2021 году планируется открыть еще 10 вокзалов на существующих диаметрах МЦД и новый вокзал для поездов дальнего следования — Восточный. Он будет находиться на станции МЦК «Локомотив».

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