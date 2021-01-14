Москвичам рассказали, нужно ли заново пополнять соцкарты школьников после разблокировки

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Социальные карты столичных школьников не нужно будет пополнять заново, если перед уходом на дистанционный формат обучения учащиеся уже делали это. Об этом в четверг, 14 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на службу поддержки портала мэра и правительства Москвы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил о возвращении московских школьников к очному обучению с 18 января 2021 года. Он отметил, что транспортные карты учащихся будут разблокированы.

Уточняется, что деньги, которые ребята зачисляли до блокировки карт, автоматически на них перенесутся. С 16 января все социальные карты школьников будут работать.

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