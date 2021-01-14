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В Москве на неделю продлили все ограничения, кроме школ
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Москвичам рассказали, нужно ли заново пополнять соцкарты школьников после разблокировки
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Москвичам рассказали, нужно ли заново пополнять соцкарты школьников после разблокировки

Юлия Ямпольская

Город

Социальные карты столичных школьников не нужно будет пополнять заново, если перед уходом на дистанционный формат обучения учащиеся уже делали это. Об этом в четверг, 14 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на службу поддержки портала мэра и правительства Москвы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил о возвращении московских школьников к очному обучению с 18 января 2021 года. Он отметил, что транспортные карты учащихся будут разблокированы.

Уточняется, что деньги, которые ребята зачисляли до блокировки карт, автоматически на них перенесутся. С 16 января все социальные карты школьников будут работать.

Читайте также: В Москве на неделю продлили все ограничения, кроме школ

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