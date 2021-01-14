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Сергей Собянин подписал закон об исполнении бюджета Московского фонда ОМС за 2019 год
Фото: «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин подписал закон об исполнении бюджета Московского фонда ОМС за 2019 год

Юлия Ямпольская

Город

Мэр столицы Сергей Собянин подписал закон об исполнении бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФОМС) за 2019 год. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте главы города.

В соответствии с документом, бюджет МГФОМС в 2019 году был исполнен по доходам в сумме 296,2 миллиарда рублей, а также по расходам в сумме 295,1 миллиарда рублей.

Отмечается, что основные расходы пошли на финансовое обеспечение ОМС на сумму 239,2 миллиона рублей за счет субвенций, которые были получены из бюджета федерального фонда ОМС. В частности, на оплату медицинской помощи, оказанной горожанам, застрахованным в столице, на территории других субъектов России, — 12,4 миллиарда рублей; на выполнение управленческих функций МГФОМС — 1,9 миллиарда рублей; финансовое обеспечение организации ОМС за счет иных источников — 27,8 миллиарда рублей.

Также фактические расходы МГФОМС за 2019 год пошли на оплату медицинской помощи, которая была оказана жителям, не идентифицированным и не застрахованным по ОМС, в целях реализации территориальной программы медицинской помощи в столице на сумму 5,6 миллиарда рублей за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Москвы.

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