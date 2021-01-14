Сергей Собянин подписал закон об исполнении бюджета Московского фонда ОМС за 2019 год

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Мэр столицы Сергей Собянин подписал закон об исполнении бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФОМС) за 2019 год. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте главы города.

В соответствии с документом, бюджет МГФОМС в 2019 году был исполнен по доходам в сумме 296,2 миллиарда рублей, а также по расходам в сумме 295,1 миллиарда рублей.

Отмечается, что основные расходы пошли на финансовое обеспечение ОМС на сумму 239,2 миллиона рублей за счет субвенций, которые были получены из бюджета федерального фонда ОМС. В частности, на оплату медицинской помощи, оказанной горожанам, застрахованным в столице, на территории других субъектов России, — 12,4 миллиарда рублей; на выполнение управленческих функций МГФОМС — 1,9 миллиарда рублей; финансовое обеспечение организации ОМС за счет иных источников — 27,8 миллиарда рублей.

Также фактические расходы МГФОМС за 2019 год пошли на оплату медицинской помощи, которая была оказана жителям, не идентифицированным и не застрахованным по ОМС, в целях реализации территориальной программы медицинской помощи в столице на сумму 5,6 миллиарда рублей за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Москвы.

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