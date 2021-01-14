Дептранс попросил водителей пользоваться общественным транспортом из-за гололедицы
На дорогах Москвы из-за сильного снегопада образовались снежные заносы и сильный гололед. Об этом в четверг, 14 января, сообщила пресс-служба Департамента транспорта столицы.
В Дептрансе попросили водителей пользоваться общественным транспортом в связи с ухудшениями погоды.
— Просим водителей пользоваться городским транспортом. Сейчас в городе работают 20 экипажей дорожного патруля, которые помогают автомобилистам справиться с последствиями непогоды, — говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.
Основные затруднения проезда приходятся на Волгоградский проспект в направлении центра, а также на Рязанский проспект в направлении центра.
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