Дептранс попросил водителей пользоваться общественным транспортом из-за гололедицы

Проезжая часть / Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

На дорогах Москвы из-за сильного снегопада образовались снежные заносы и сильный гололед. Об этом в четверг, 14 января, сообщила пресс-служба Департамента транспорта столицы.

В Дептрансе попросили водителей пользоваться общественным транспортом в связи с ухудшениями погоды.

— Просим водителей пользоваться городским транспортом. Сейчас в городе работают 20 экипажей дорожного патруля, которые помогают автомобилистам справиться с последствиями непогоды, — говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.

Основные затруднения проезда приходятся на Волгоградский проспект в направлении центра, а также на Рязанский проспект в направлении центра.

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